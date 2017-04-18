Горы вокруг Ужгорода уже покрыло снегом (ФОТО)

20.04.2017 (12:00)

Из окон ужгородцев видны заснеженные горы

Нынешний апрель не перестает удивлять. К цветению сакур и магнолий добавился сильный ветер и похолодание, а из окон ужгородцев еще и видны заснеженные горы.

Не слишком апрельские пейзажи заметили жители многоэтажных домов в разных районах города. Верхушки, которые еще несколько дней назад изобиловали зеленью, теперь покрыл слой снега.

Специалисты Закарпатского центра по гидрометеорологии предупреждают о содержание на высокогорье Закарпатье III (значительного) уровня лавинной опасности.

Уровень опасности лавин вырос в течение суток со II до III, что связано с угрозой снегопадов и метелей. По прогнозу синоптиков, ночью и утром в горных районах на поверхности почвы и местами в воздухе сохранятся заморозки до 0-5°. На большей части территории Закарпатской области ожидается усиление северного ветра 15-20, местами до 25 м/сек.

В областном центре Закарпатья, городе Ужгород, теперь фиксируют 4-6° тепла и сильный ветер. Львовщину же на границе с Закарпатьем уже засыпает снегом.

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