На границе в Закарпатье задержали монгольского дипломата-контрабандиста (ФОТО)

20.04.2017 (12:48)

На границе в Закарпатье задержали монгольского дипломата с контрабандой

Сегодня в пункте пропуска «Лужанка» на украинско-венгерской границе, сотрудники Госпогранслужбы, СБУ и ГФС задержали микроавтобус, полностью запакованный сигаретами с акцизными марками.

Перемести табачные изделия на автомобиле «Мерседес» на белорусских дипломатических номерах пытался гражданин Монголии. Во время беседы гражданин Монголии сообщил, что работает в дипломатическом представительстве в Австрии.

Сейчас выявлены табачные изделия разгружают, количество и сумма их оценки будет сообщена дополнительно.

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