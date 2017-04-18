ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

На границе в Закарпатье задержали монгольского дипломата-контрабандиста (ФОТО)

20.04.2017 (12:48)
На границе в Закарпатье задержали монгольского дипломата с контрабандой
На границе в Закарпатье задержали монгольского дипломата с контрабандой

Сегодня в пункте пропуска «Лужанка» на украинско-венгерской границе, сотрудники Госпогранслужбы, СБУ и ГФС задержали микроавтобус, полностью запакованный сигаретами с акцизными марками.

Перемести табачные изделия на автомобиле «Мерседес» на белорусских дипломатических номерах пытался гражданин Монголии. Во время беседы гражданин Монголии сообщил, что работает в дипломатическом представительстве в Австрии.

Сейчас выявлены табачные изделия разгружают, количество и сумма их оценки будет сообщена дополнительно.
-
Прокуратура Закарпатья открыла дело на псевдо-диломата контрабандиста


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору