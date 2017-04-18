Закарпатцы массово уезжают. Многие – навсегда (ФОТО)

20.04.2017 (13:05)

В Ужгороде растут очереди в визовые центры

Жители Закарпатья продолжают оформлять шенгенские визы. Голосование в Европарламенте, которое сделало нас чуть ближе к долгожданному безвизовому режиму с ЕС, не особо отразилось на количестве желающих все же получить визу в Европу.

Закарпатцы массово уезжают. На заработки. Делать бизнес. На учебу. А многие – и навсегда. Выезжают рабочие, студенты, бизнесмены, ученые. Едут женщины, чтобы выйти замуж за иностранца.

Даже те данные статистики, которые становятся публично доступными, позволяют понять драматический объем миграции рабочей силы из Украины.

Масштабы выезда растут – кажется, власть даже не осознает, какие это будет иметь последствия.

Украинская власть, стремясь получить безвиз любой ценой, пошла на максимальные уступки ЕС.