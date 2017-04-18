В Словакии из-за снегопада автомобильный коллапс (ФОТО)

20.04.2017 (14:27)

На дорогах Словакии из-за снегопада столкнулись десятки авто

На скоростной трассе D1 в Татрах столкнулись десятки автомобилей, ранения получили 25 человек. Сейчас автомагистраль между Попрадом и Яновцами заблокирована из-за сильной метели и аварийной ситуации.

В четверг, 20 апреля, утром словацкие спасатели сообщили о массовых ДТП на дорогах в Татрах. По информации пресс-службы пожарно-спасательной службы из-за сильного снега в аварию попало от 30 до 40 автомобилей.

В службе экстренной медицинской помощи Словакии сообщают, что ранены 25 человек, двое из них серьезно, шесть человек имеют небольшие травмы и 17 человек - легкие. Все участники аварии уже эвакуированы из разбитых машин.

Людей, которые застряли в снегу, спасатели обеспечили одеялами и горячими напитками. Раненые были доставлены в ближайшие больницы. Сейчас службы делают все возможное, чтобы освободить заблокированную дорогу. Работает два десятка пожарных из Попрада, Левоче, Прешова и спасательные бригады из всех окрестных городов.

Словацкая полиция просит путешествующих по возможности обходить этот участок трассы D1.

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