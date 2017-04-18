Из-за погодных условий в Венгрии закрыто десятки дорог (ФОТО)

|Непогода в Венгрии: Закрыты более двух десятков автодорог
Сильный снегопад в северной Венгрии начался еще вчера, 19 апреля. На горе Кекеш - самой высокой точке Венгрии - выпало 10 см снега.
20 апреля сильный ветер и снег стал причиной закрытия автодорог в центральной и восточной части страны. Кое-где сугробы достигают до 30-50 см. На большинстве дорог намело от 1 до 7 см снега.
Непогода вызвала также серьезные задержки в железнодорожном и городском транспорте, в том числе на железнодорожных линиях и маршрутах общественного транспорта в Будапеште.
Полиция решила отменить кампанию контроля скорости под названием Speedmarathon, через плохую погоду. Также сообщается о закрытии более двух десятков автодорог - преимущественно в областях Пешт, Абауй-Боршод-Земплін и Хевеш.
А есть люди, которые обрадовались внезапному снегопаду в апреле. Как видим на фото, венгры начали лепить снеговиков и опять достали с чердака санки.
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В Словакии из-за снегопада автомобильный коллапс (ФОТО)
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