На КПП "Тиса" и "Лужанка" – автомобильные очереди (ВИДЕО)

20.04.2017 (15:49)

На большинстве закарпатских пунктов пропуска – автомобильные очереди

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На протяжении первой половины дня на большинстве закарпатских пунктов пропуска – автомобильные очереди. Ведь После Пасхальных праздников большинство иностранцев и гастарбайтеров, которые приезжали на Закарпатье к родственникам, возвращаются в Европу.Например на КПП «Тиса» в Чопе, движение медленное. Еще одна причина - усиленный контроль на венгерской стороне границы. Сейчас проверяют всех через базу Интерпола, а это значительно замедляет процесс. Водители говорят, такого затора не ожидали, но никуда от этого не деться.На «Лужанке» так же как и в Чопе, на украинской стороне машины пропускают быстрее чем на венгерской. Как отмечают пограничники, большая нагрузка транспортных средств на въезд именно в пятницу, когда люди возвращаются из Венгрии, а на выезд - в воскресенье когда снова едут на работу.Пограничники в свою очередь призывают мониторить ситуацию через онлайнвеб камеры на контрольно-пропускных пунктах и правильно разрабатывать маршрут для комфортного передвижения.