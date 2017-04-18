На КПП "Тиса" и "Лужанка" – автомобильные очереди (ВИДЕО)
20.04.2017 (15:49)
На большинстве закарпатских пунктов пропуска – автомобильные очереди
На протяжении первой половины дня на большинстве закарпатских пунктов пропуска – автомобильные очереди. Ведь После Пасхальных праздников большинство иностранцев и гастарбайтеров, которые приезжали на Закарпатье к родственникам, возвращаются в Европу.
Например на КПП «Тиса» в Чопе, движение медленное. Еще одна причина - усиленный контроль на венгерской стороне границы. Сейчас проверяют всех через базу Интерпола, а это значительно замедляет процесс. Водители говорят, такого затора не ожидали, но никуда от этого не деться.
На «Лужанке» так же как и в Чопе, на украинской стороне машины пропускают быстрее чем на венгерской. Как отмечают пограничники, большая нагрузка транспортных средств на въезд именно в пятницу, когда люди возвращаются из Венгрии, а на выезд - в воскресенье когда снова едут на работу.
Пограничники в свою очередь призывают мониторить ситуацию через онлайнвеб камеры на контрольно-пропускных пунктах и правильно разрабатывать маршрут для комфортного передвижения.