Роберт и Наталия Бровди: «Мы уверены, что наш родной край имеет все предпосылки быть одним из центров искусства и культурной жизни Украины»

20.04.2017 (16:00)

Роберт и Наталия Бровди

С 25 по 29 апреля в Ужгороде пройдет второй Всеукраинский конкурс молодого искусства «Срібний мольберт», организатором которого выступает культурно-художественный фонд Brovdi Art. ArtsLooker пообщался с основателями фонда – супругами Наталией и Робертом Бровди – и расспросил их о предстоящем событии, дальнейших планах фундации Brovdi Art, а также важности культурного развития региональных центров Украины.

Как и когда возникла идея создания конкурса «Срібний мольберт»?

Р.Б.: Идея конкурса родилась достаточно спонтанно в конце сентября 2016 года. В то время в Ужгороде на базе Закарпатской академии искусств, членом наблюдательного совета которой я являюсь, шла подготовка к проведению ежегодного конкурса в формате обычной студенческой олимпиады. Решив помочь проведению данного мероприятия, мы вместе с супругой Наталией и коллегами из наблюдательного совета академии, увидели возможность и целесообразность провести конкурс совсем иного уровня и содержания. В итоге, начиная с названия, и заканчивая программным наполнением, получился, по существу, новый полноценный творческий конкурс для студентов – с качественным организационным обеспечением, широким освещением в СМИ, номинациями, премиями, ценными призами, изданием художественного каталога. Буквально за три недели наша команда вместе с Закарпатской академией искусств провела всю подготовительную работу и уже 18 октября 2016 г. «Срібний мольберт» принимал студентов со всей Украины.

Насколько успешным и представительским получился первый конкурс?

Н.Б.: Первый конкурс собрал 44 студентов из 22 высших учебных заведений 13 регионов Украины. Вместе со студентами приехали также преподаватели многих вузов. Мероприятие получилось очень динамичным и насыщенным. Помимо обязательных конкурсных этапов: «Городской пейзаж», «Пейзаж» и «Портрет», была организована культурно-образовательная программа, экскурсии, презентации для общественности и СМИ. Мы сделали все необходимое, чтобы конкурсантов ничего не отвлекало от живописи, творческого обмена и общения. И судя по всем отзывам, которые мы получили непосредственно во время конкурса и по его итогам, «Срібний мольберт» прошел успешно. Как на образовательно-академическом уровне, так и на уровне деятелей искусства (отмечу, что в составе жюри у нас были три академика, пять народных художников Украины, три лауреата Национальной премии им. Т. Шевченко), конкурс получил высокие оценки и достойные рекомендации.

В чем особенность и актуальность подобных конкурсов, что они дают творческой молодежи?

Р.Б.: Для творческой молодежи, а в нашем случае речь идет о будущих профессиональных художниках и дизайнерах, – это, прежде всего, возможность проявить и показать себя, сравнить свой уровень мастерства с ровесниками и коллегами из других вузов, получить новый опыт и знания. Также, это возможность познакомиться с известными художниками, галеристами, искусствоведами, узнать что-то ценное и полезное, получить объективную и компетентную оценку своего творчества. Конкурсы всегда несут в себе некий вызов для творческий личности, мотивируют ее, дают толчок для развития.

Призовой фонд на конкурсе тоже, вероятно, неплохой стимул для творческого состязания?

Р.Б.: Поверьте, это далеко не самая главная вещь. Более важно, чтобы конкурс собирал лучших из лучших, чтобы победа в нем была престижной и открывала путь к настоящей, успешной карьере в искусстве. Для этого молодым художникам нужна площадка, чтобы их увидели галеристы, арт-дилеры, искусствоведы и профильные СМИ. Чтобы их первые художественные работы были изданы в каталоге. Чтобы в качестве победной награды они получали гранты на образовательные программы и мастер-классы, приглашения на выставки и аукционы. Именно в этом направлении ми хотим двигаться и уже движемся, формируя и развивая концепцию конкурса.

Что нового будет во втором конкурсе «Срібний мольберт», а что останется без изменений?

Н.Б.: Второй конкурс состоится 25-29 апреля, то есть в период цветения сакур и магнолий, которые давно уже стали яркой достопримечательностью Ужгорода. Таким образом, после впечатляющей золотой карпатской осени, на сей раз конкурсантов ожидает цветущий весенний город.

Также в этот раз мы изменили формат отбора конкурсантов. Если в 2016 году участников подавали сами учебные заведения, то сейчас внедрена открытая и конкурентная система отбора. Каждый студент 2-6 курсов художественных специальностей ВУЗов III-IV уровней аккредитации лично регистрирует заявку вместе с портфолио своих работ на официальном сайте конкурса. Далее портфолио претендентов получают числовые коды и без указания каких-либо идентифицирующих данных подаются на рассмотрение независимого экспертного совета. Каждый член экспертного совета определяет лучшие на его взгляд работы, после чего суммируется общий рейтинг и определяются будущие конкурсанты.

Еще одно важное изменение произойдет в конкурсных номинациях. К предыдущим номинациям «Городской пейзаж» и «Портрет», мы добавили новое конкурсное задание – «Импровизация». Оно предполагает свободную тематику, жанр, технику исполнения и позволит, на наш взгляд, глубже раскрыть индивидуальность и творческий потенциал конкурсантов. Хотя, наверное, добавит интриги и усложнит задачу жури.

Неизменным же, как и в первом конкурсе, хочется оставить интересную культурно-развлекательную программу, всевозможные сюрпризы, необычайную творческую атмосферу и яркую состязательность молодых талантов!

Похоже конкурс привлек к себе внимание на национальном уровне, о чем свидетельствует присутствие известных имен среди его официальных партнеров.

Р.Б.: Это действительно так. Конкурс поддержали и согласились стать его партнерами ведущие институции и деятели современного арт-рынка Украины. Это – аукционный дом «Золотое Сечение» и его соучредители Михаил и Алексей Василенко; галерея Максима и Юлии Волошиных – Voloshyn Gallery; эксперт-консультант по вопросам современного искусства и арт-дилер Игорь Абрамович; Константин Кожемяко и возглавляемый им Фонд культурных инициатив ArtHuss; фонд Sky Art Foundation и другие. Уже само их присутствие является дополнительным стимулом для участников. Тем более, что партнеры конкурса имеют возможность не зависимо от официальных номинаций, самостоятельно определять лучшие, по их мнению, работы и награждать авторов специальными призами.

Насколько ощущается интерес к конкурсу со стороны студентов? Какова динамика подачи заявок? Сколько планируете участников на «Срібний мольберт 2017»?

Н.Б.: Интерес к конкурсу очень большой. За первые три недели с момента объявления предварительного отбора мы получили более 250 заявок. Это порядка 20 учебных заведений из Киева, Львова, Харькова, Одессы, Полтавы, Днепра, Черновцов, Луцка и других городов. С точки зрения оптимальности формата и качества проведения конкурса, мы ориентируемся на 50 участников. Исходя из этого, уже можно утверждать, что в предварительном отборе на одно место в финальной части мероприятия будет не менее 5-6 претендентов.

Кто будет оценивать работы молодых талантов?

Р.Б.: Как и в прошлом году, в состав жури мы пригласили наиболее ярких и авторитетных представителей мира искусства – художников, преподавателей, искусствоведов. Например, принять участие в жюри предстоящего конкурса согласились академик Андрей Чебыкин, именитые современные художники Анатолий Криволап и Тиберий Сильваши, метр украинской живописи Владимир Мыкыта, известный искусствовед Галина Скляренко. Эти люди могут не только объективно оценить работы конкурсантов, но и многому научить, поделиться творческим опытом. Это очень важно для преемственности поколений и формирования будущих художников.

Как планируете развивать конкурс в будущем?

Н.Б.: Мы рассматриваем разные варианты развития конкурса. Уже сейчас мы видим интерес к нему со стороны соседних стран – Словакии, Венгрии, Румынии. Кроме того, нам приходит множество запросов от молодых людей, которые не являются студентами, либо не проходят по критериям учебной специальности и уровня аккредитации. Потому, не исключено, что уже в ближайшем будущем «Срібний мольберт» превратится в открытый международный конкурс. А поскольку планируется и дальше проводить подобное мероприятие дважды в год, то будет возможность чередовать студенческий «Срібний мольберт» с конкурсом молодых художников либо с фотоконкурсом.

Кто финансирует проведение конкурса?

Р.Б.: Для продвижения и поддержки проектов в сфере искусства и культуры мы с Натальей учредили фамильный фонд Brovdi Art. И конкурс, как одно из таких мероприятий, финансируется за счет фонда и наших личных средств.

Судя по всему, «Срібний мольберт», как и другие ваши проекты получат постоянную прописку именно в Ужгороде? С чем это связано?

Р.Б.: Ужгород – это наш родной город, в котором мы выросли, создали семью, дали жизнь нашим детям. Это европейский по духу и менталитету центр культурной и общественной жизни Закарпатья – уникального региона Украины, который подарил миру яркую и самобытную школу живописи. В этом году исполняется 90 лет с тех пор как в 1927 г. два художника европейской величины – Иосиф Бокшай и Адальберт Эрдели учредили в Ужгороде публичную школу рисования, которая положила начало легендарной Закарпатской школе живописи и воспитала целую плеяду известнейших художников, скульпторов, деятелей декоративно-прикладного искусства. Таким образом, в Закарпатье мы имеем очень богатое художественное наследие общенационального и, в чем-то даже – международного значения, которое нужно изучать, популяризировать и развивать. Мы уверены, что наш родной край имеет все предпосылки быть одним из центров искусства и культурной жизни Украины. Поэтому, именно здесь сосредотачиваем и планируем развивать свои ключевые проекты.

Расскажите о целях деятельности фундации Brovdi Art?

Р.Б.: Первая цель, как уже было отмечено, – это сохранение и популяризация культурного наследия Закарпатья. Речь идет о сборе и систематизации всей имеющейся информации (включая полнейшую базу репродукций и оригиналов художественных произведений), подачи ее в доступной форме и на разных языках. Для этого создаются целый пакет медиа-ресурсов, включая специализированный веб-портал, тематические издательские серии, теле и видео продукты. Вторая цель – создание и развитие современной культурно-художественной инфраструктуры, отвечающей запросам современного человека и уровню развития информационных технологий. Третья цель – поддержка деятелей искусства и молодых талантов. И четвертая цель – привлечение внимания общественности к украинскому искусству на родине и за ее пределами.

Чем занимается фундация Brovdi Art, кроме организации конкурса? Расскажите немного о будущих проектах?

Р.Б.: Студенческий конкурс – это лишь первый этап и одна из составляющих большого проекта. Речь идет о создании в Ужгороде современного арт-пространства, частью которого станут: музей, выставочные галереи, арт-клуб для образовательных и культурных мероприятий (лекции, семинары, мастер-классы, творческие вечера, камерные музыкальные выступления), художественные и реставрационные мастерские, авторская детская школа искусств, арт-радио и другие составляющие. На стационарных и трансформируемых выставочных площадях будут экспонироваться как представители Закарпатской школы живописи, так и современные художники со всей Украины. Также будем приглашать иностранных авторов. В планах, например, обмен картинными коллекциями между нашим и другими – украинскими и зарубежными галереями. Одним из интересных объектов создаваемого арт-пространства будет “Галерея одного художника”, где молодые авторы со всей Украины получат возможность экспонировать свои работы по принципу “один художник – одна неделя – одна выставка”. За эту неделю художник будет иметь возможность лично презентовать свои работы, пообщаться с прессой и публикой, провести мастер-класс и творчески поработать в пленэрном режиме.