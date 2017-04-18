Приезжайте в Ужгород на майские выходные (ФОТО)

20.04.2017 (16:14)

Посетите прекрасный украинский город Ужгород

Приближаются майские праздники. Обязательно посетите прекрасный украинский город Ужгород, который находится на западе нашей страны.

Ужгород - это одно из самых посещаемых туристических мест Закарпатской области. Здесь людей привлекают старенькие улочки, построенные еще во времена Австро-Венгрии, таинственный замок, ну и конечно же гордость города - сакуры.

С конца апреля до середины мая в городе проходит "Сакура фест". Поэтому на майские выходные Вы точно будете иметь возможность полюбоваться цветением этих райских деревьев.

Ужгород гордится своей длинной аллеей сакур, которая расположилась у берега реки Уж, на Православной и Киевских набережных.

Цветение сакуры просто завораживает. В дни "Сакура феста" можно сделать тысячи прекрасных фото на фоне этих экзотических деревьев. Пикантности добавляет атмосфера города: старенькие домики, дорога с брусчатки, тишина, покой и пьянящий аромат сакуры в воздухе.

Романтика просто зашкаливает, поэтому для влюбленных майский уикенд в Ужгороде точно будет хорошим выбором.

Кроме сакур, в Ужгороде часто встречаются деревья магнолии, возле которых тоже можно сделать множество удачных фото.

Вдоволь насладившись цветущим Ужгородом, отправляемся дальше знакомиться с городом.

Фишка закарпатского областного центра- маленькие статуэтки, которые разбросаны вдоль реки Уж. Это смешные человечки в виде моряков, певцов, известных людей и интересных персонажей, мимо которых просто невозможно пройти.

Также в центре Ужгорода есть таблички с названиями разных городов мира, на которых указано расстояние от Ужгорода до данного города. Конечно же, есть и табличка с пометкой украинской столицы - Киевом.

Любой город меняется после того, как солнце заходит за горизонт. Ужгород далеко не исключение. Сердце Закарпатской области удивляет своей вечерней красотой: включают фонарики, уличные музыканты поют романтические песни, а на реку Уж отражается свет от моста.

В такие моменты кажется, что время остановилось. В воздухе царит покой и запах нежной сакуры.

Ужгород - это настоящий европейский город, которым стоит гордиться! Если Вы до сих пор не знаете, как провести свои майские выходные, то не медлите, а отправляйтесь в волшебный город на западе нашей страны. Поверьте, Вы с первого взгляда влюбитесь в этот город.

Желаем Вам отлично провести майские праздники, удачно отдохнуть и с новыми силами окунуться в трудовые будни.

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15 тысяч туристов приехали в Ужгород насладиться цветением сакур (ФОТО)



