Ужгородцам проживающим центре города необходимо запастись водой

20.04.2017 (18:01)

Водоканал советует жителям Ужгорода сделать запас воды

КП «Водоканал г. Ужгорода» сообщает, что завтра (21 апреля), ориентировочно с 14:00 до 16:00 будут проводиться запланированные ремонтные работы на насосно-фильтровальной станции №1, которая обеспечивает питьевой водой центральную часть города.

В связи с этим в указанный период времени будет отсутствовать водоснабжение центрального района города. В частности, в районах площади Корятовича, Петефи, улиц Підградської, Волошина, Корзо, Шумной, Добрянского, Електрозаводської, Панькевича, Айвазовского, Насыпной, Маресьева, Нахимова. Тимирязева, Русской и Л. Украинки. Кроме того, возможно понижение давления водоснабжения в районе улиц Мукачевской и Одесской.

Администрация КП «Водоканал г. Ужгород» рекомендует сделать при необходимости необходимый запас воды. Водоснабжение будет восстановлено сразу же после завершения работ.

Сообщает Пресс-служба Ужгородского горсовета.