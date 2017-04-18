В Ужгороде провели "Ярмарку карьеры"

20.04.2017 (18:19)

В Ужгороде прошла "Ярмарка карьеры"

«Ярмарка карьеры – «Строй карьеру в Украине!» – информационно-просветительское мероприятие для молодежи – провели сегодня в Ужгородском городском центре занятости.

На этом мероприятии студенты и недавние выпускники, которые ищут интересную работы, могли непосредственно пообщаться с работодателями, узнать о вакансиях ведущих компаний и оставить свое резюме. Шесть учебных заведений Ужгорода, где можно продолжить образование после школы, представили будущим выпускникам – они знакомили со своими системами обучения, специальностями и направлениями, условиями и перспективами.

В открытии «Ярмарки карьеры» приняли участие заместитель городского председателя Ужгорода Александр Билак, директор Закарпатского областного центра занятости Юрий Фущич, депутаты Ужгородского городского совета Юрий Мандич, Евгений Прозор, Василий Губкович.

Директор Закарпатского областного центра занятости Юрий Фущич в своем выступлении отметил, что городской центр занятости готов предложить вакансии с достойной оплатой труда.

От имени городского председателя Ужгорода Богдана Андриива поблагодарил руководство областного и городского центров занятости Александр Билак, отметив, что они проводят существенную работу по созданию своеобразного «мостика» между работодателями и теми, кто нуждается в работе.

После открытия ярмарки состоялся «круглый стол» с участием представителей Ужгородского городского центра занятости, Ужгородского горсовета, предприятий города и образовательных учреждений, где обсудили совместные действия, направленные на подготовку специалистов по заказу работодателей с учетом потребностей рынка труда.

Среди организаций, которые приняли участие в ярмарке – управления образования Ужгородского городского совета, Ужгородский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, управления труда и социальной защиты населения Ужгородского городского совета, ООО «Фудком», магазин «ВелМарт», Филиал ДП «Савсервис Карпаты» в Ужгороде, ООО «Унгвайер»,ООО «Завод Конвектор», Закарпатская дирекция ГП «Укрпочта», ПАО «Укртелеком», ООО «Ядзаки Украина», ПАО «Закарпатье-Авто», ООО «АВЕ Ужгород», ПАО «Ужгородский Турбогаз», ООО «Інтерфіл», ООО «Синкмобайлс», ООО «Дастор-Ужгород», ООО «Ужгород П.С.Ю.», ГУ Национальной полиции в Закарпатской области, Управление полиции охраны в Закарпатской области, ПАО «Ощадбанк», ПАО «Приватбанк», ПАО «А-Банк», Закарпатский областной военный комиссариат, ГУЗ «Ужгородский национальный университет», Ужгородский торгово-экономический институт КНТЭУ, Восточно-Европейский славянский университет, Ужгородский торгово-экономический колледж, Ужгородское высшее коммерческое училище КНТЭУ, Ужгородское высшее профессиональное училище торговли и технологий питания, ДОУ "Ужгородский центр профессионально-технического образования".

Организаторы «Ярмарки» – Ужгородский городской центр занятости совместно с управлением образования Ужгородского городского совета и департаментом образования и науки Закарпатской ОГА.

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