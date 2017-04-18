Мартыненко задержан НАБУ по делу получения откатов по контрактам Энергоатома

20.04.2017 (18:31)

Мартыненко подозревается в получении взятки в размере 30 миллионов франков

Экс-народный депутат Мартыненко задержан Национальным антикоррупционным бюро. Об этом на своей странице в facebook пишет народный депутат Украины Сергей Лещенко.

«Мартыненко задержан силами НАБУ по делу получения откатов по контрактам Энергоатома на свою панамскую компанию со счетами в Швейцарии», — пишет нардеп.

Эту информацию подтвердили источники в НАБУ агентству «Интерфакс-Украина».

Как уточнила «Украинская правда«, Мартыненко вместе с детективами вышли через боковой выход здания на Кловском спуске, 7, сели в синий микроавтобус НАБУ и уехали.

Адвокаты Мартыненко – Игорь Черезов и Петр Бойко – вышли из здания через центральный вход.

Ранее стало известно, что бывший депутат от «Народного фронта» Николай Мартыненко прятался от сотрудников НАБУ в приемной нардепа Дениса Дзензерского.

23 марта детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в доме экс-депутата Николая Мартыненко, который прошел в парламент от "Народного фронта" Арсения Яценюка, но потом сложил мандат из-за коррупционного скандала.

Журналисты швейцарской газеты SonntagsZeitung выяснили, что Мартыненко подозревается в получении взятки в размере 30 миллионов франков, которые были заблокированы на счетах в банке Hottinger в Швейцарии.