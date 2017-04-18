Полиция Мукачево разыскивает пропавшего военнослужащего (ФОТО)

20.04.2017 (18:43)

В Закарпатье пропал военнослужащий

Правоохранители Мукачевского отдела полиции разыскивают старшего солдата контрактной службы Максима Булку, который ушел из воинской части и не вернулся.

Разыскиваемый — старший солдат 25-летний Максим Булка, житель города Кривой Рог — служил по контракту в воинской части, которая находится в селе Павшино Мукачевского района. Военнослужащий в воскресенье, 9 апреля, ушел из части и не вернулся, место нахождения его неизвестно.

Мужчина ростом около 185-190 см, худощавый, волосы темные короткие, глаза голубые, нос прямой. Максим Бы. Был одет в черный спортивный костюм и берцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого военнослужащего, просьба сообщить к Мукачевского отдела полиции по адресу. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 8 или по телефону 0313122332, "102".

Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

Напомним, Полиция также разыскивает пропавшего ужгородца (ФОТО)



