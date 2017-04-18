Дегенерат Скрипка предлагает сделать гетто для не говорящих на украинском языке

20.04.2017 (18:56)

Фашист Скрипка предложил "отправить в гетто" тех, кто не выучил украинский

Ветеран украинской рок-сцены, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка во время школы журналистики дал интервью "Украинской правде". В нем он рассказал, что хотел бы жить в полностью украиноязычной культурной среде.

"Вокруг себя я это реализую – я общаюсь с лучшими украинцами, я беру на работу в свой штат украиноязычных профессионалов", - заявил артист.

Также он считает, что если люди не владеют украинским, они имеют полное право "искать работу в других краях".

"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", - добавил Скрипка.

Заявление вызвало в соцсетях бурю возмущения ...

Гарик Корогодски, предприниматель, осудил Скрипку за это высказывание: "Если бы в стране остались одни Скрипки, я бы сам пошел в гетто. Потому что в раю климат, а в аду – общество".

Victor Fox предлагает показать это заявление бойцам в АТО: "О, тут Дорн 2.0 remastered. Олег Скрипка предлагает сделать гетто для русскоговорящих. Надо отправить статью пацанам на фронт, пусть бросают стволы и идут в гетто. Их место займет украиноязычный Скрипка".

Лариса Пилашевич: "Был Скрипка и нет. Вышел весь. Табу ему за гетто".

Nelya Knyazeva напоминает, что Скрипка говорит о половине населения Украины: "Это правда? Гетто для почти половины страны? Солдат на фронте тоже делить будет?"

Виктор Бойко в контексте заявления музыканта вспомнил о фашизме: "Что так мелко - "собирать в гетто", нужно круче расстреливать и в душегубках травить. Это и есть теория фашизма".

Блогер Владимир Петров заявил, что гетто нужны для таких, как Скрипка: "Я, ребята, за то чтоб каждый украинец и житель планеты знал украинский язык и свободно на нем общался. И тоже с английским, французским, русским, латинским и ивритом. Но концлагеря я бы строил только для таких узколобых, жадных и безпринципно-пафосных мразей как Скрипка".

Serhiy Nekleva сокрушается, что музыканты все чаще говорят возмутительные вещи: "Что ж такое... Что же так поющих ребят тянет открывать рот в сторону глобальных вещей? Идиотизм музыкой не лечится. Дописываю и еду в сторону гетто... и даже не знаю, что делать нобелевским дебилам, так и не выучившим украинский".

А Yuri Svirko обратил внимание на то, что Скрипка сделал ошибку в слове "дебилизм", и предложил отправить в гетто самого музыканта за неграмотность.