В мэрии Ужгорода наградили юных участников предметных олимпиад

20.04.2017 (19:29)

Дипломы и подарки сегодня вручали ученикам 4-х классов в Ужгородском горсовете

Дипломы и небольшие подарки сегодня в большом сессионном зале Ужгородского городского совета вручали ученикам 4-х классов, которые завоевали призовые места на городских олимпиадах с украинского языка, математики, естествознания, английского языка.

Награждали юных участников предметных олимпиад городской голова Ужгорода Богдан Андриив, его заместитель Александр Билак и начальник городского управления образования Оксана Бабунич.

«Это ваша большая победа, но она только первая и я желаю, чтобы у вас их было еще очень много, – поздравил школьников Богдан Евстафьевич. – Нам очень нужны сильные, умные дети – кто-то из вас обязательно будет мэром, кто его заместителями, учителями, врачами, директорами школ. Поэтому хорошо учитесь, все предметы важны. А городская рада будет вас поддерживать, помогать, чтобы в школах было уютно и комфортно».

Руководитель городского управления образования Оксана Бабунич сообщила, что все дети-победители получат дополнительные баллы при поступлении в 5-е классы городских специализированных школ и гимназий, а ученикам подчеркнула, что в Ужгороде действует программа поддержки талантливых добросовестных школьников, которые за значительные успехи в обучении и получают серьезные денежные вознаграждения. А призы, которые вручали сегодня, как и в несколько предыдущих лет, оказал депутат городского совета Михаил Чурило.

Оксана Юрьевна также поблагодарила учителей за подготовку детей и всем педагогам, которые разрабатывали задания, работали в жюри по оценке работ и отметила, что для учащихся начальных классов это сейчас последние предметные олимпиады, в дальнейшем соревнования в знаниях будут проходить в других формах.

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