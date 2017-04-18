В Словакии растет число украинских компаний, открывающихся для вида на жительство

20.04.2017 (20:32)

Большинство украинских компаний созданы только для получения прописки

В Словакии значительно возросло количество компаний, основанных украинцами. За последние шесть лет было открыто 1324 компании, и это больше, чем за предыдущие 20 лет.

Однако причиной роста является не бизнес и разработка бизнес-планов в Словакии. Ключевой мотивацией является желание получить в стране-члене Евросоюза временный вид на жительство и возможность работать.

"Большинство из этих компаний созданы только для получения прописки, реально мало кто из них ведет свой бизнес", - говорит Ольга Басо из Украины, которая управляет счетами нескольких украинских компаний.

Ее слова подтверждают финансовые статистические данные. Большинство компаний моложе пяти лет с иностранным капиталом в прошлом году показали прибыль 12-13 тысяч евро.

Иностранцы из третьих стран для получения временного вида на жительство с целью бизнеса должны доказать, что компания достигла прибыли после уплаты налогов в размере 60 прожиточных минимумов. В прошлом году и за год до того это было эквивалентно 11886 евро.

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