Из США в Украину вернули пол миллиона долларов, растраченные во времена Януковича

15.06.2017 (16:19)

Украине вернули деньги, растраченные Минюстом при Януковиче

Генпрокуратура Украины совместно с департаментом юстиции США вернули в Украину огромнкю сумму денег, выведенных экс-руководством Минюста Украины времен президентства Виктора Януковича.

Об этом на своей сторийни в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня департаментом международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины в тесном сотрудничестве с Департаментом юстиции США обеспечено возвращение в Украину более 500 000 долларов. Это - средства, которые были растрачены бывшим руководством Минюста Януковиче и выведены из Украины путем заключения фиктивного соглашения о предоставлении услуг по одной из американских фирм", - написал Луценко.

Он также сообщил, что Генеральная прокуратура продолжает осуществлять досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 366, части 5 статьи 191 УК Украины.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что деньги, выведенные из украинского бюджета, так же как и коррумпированные чиновники, которые скрываются за границей, обязательно будут возвращены в Украину. Разница лишь в том, что у денег более радостная перспектива - вернуться в бюджет, тогда как коррупционеры непременно предстанут перед судом ", - также написал генеральный прокурор.

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