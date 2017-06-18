Двое россиян из партии Навального попросили в Украине политубежище

|Двое оппозиционеров из России попросили политубежище в Украине
Сегодня, 15 июня, двое граждан РФ с блока Алексея Навального попросили в Украине политического убежища. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что россияне обратились к пограничникам на одном из пунктов пропуска.
"Предъявив для контроля загранпаспорта граждан Российской Федерации сразу выразили намерение получить защиту на территории Украины в связи с их политическим преследованиям на территории России", - говорится в сообщении.
Силовики установили, что указанные граждане связанные с оппозиционного блоком Алексея Навального и за политическую деятельность подверглись преследованиям.
Оба россиян пропустили через границу. Они были направлены в миграционную службу. Фамилии лиц не раскрываются. Также не указывается и название политсилы, однако известно, что Навальный является главой "Партии прогресса".
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Напомним, 12 июня в День России по всей стране прошли антикоррупционные митинг. Но Майдан в России не удался, задержаны тысячи протестующих (ФОТО)
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Комментарии
Рейтинг: 2
Успели ли мальчики на слет пидорков в Киев?!
Рейтинг: 2
Кто загадил лес в Карпатах ? Вонь стоит еще с войны.
Это все УПА солдаты. Чумовые серуны.
Дохнут люди, дохнут звери - кто заходит в этот лес.
Все претензии к Бендере Где он? Сдох смердящий бес!
А Шухевич прыщ корявый. В порке явно преуспел:
Всех волков перепоганил. Всех оленей отымел.
Не ходите в лес ребята. Там сидят еще с войны.
Зоофилы, педерасты. Все Шухевича сыны.
Рейтинг: -3
Бегут с росии расплодника фашистов!!!
Рейтинг: 3
Ко-ко-ко-кукареку-хрю-хрю,это я вам из схрона дивизии СС-Галичина хрюкаю!Я недобитый потомок гауптмана СС шухевича.
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Твои потомки воры и убийцы проклятые навеки, а ты тут фашист о каких-то пешках воняешь!!!
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Все дерьмо в гости к нам.
Рейтинг: 9
Нет в России партии навального!!! Есть свора шакалов прикормленных Соросом, а тех что попросились примите...возле Вороненкова место ещё есть! Да и самого насрального давно к другу Немцову на ПМЖ отправить!