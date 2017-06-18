Двое россиян из партии Навального попросили в Украине политубежище

15.06.2017 (17:50)

Двое оппозиционеров из России попросили политубежище в Украине

Сегодня, 15 июня, двое граждан РФ с блока Алексея Навального попросили в Украине политического убежища. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что россияне обратились к пограничникам на одном из пунктов пропуска.

"Предъявив для контроля загранпаспорта граждан Российской Федерации сразу выразили намерение получить защиту на территории Украины в связи с их политическим преследованиям на территории России", - говорится в сообщении.

Силовики установили, что указанные граждане связанные с оппозиционного блоком Алексея Навального и за политическую деятельность подверглись преследованиям.

Оба россиян пропустили через границу. Они были направлены в миграционную службу. Фамилии лиц не раскрываются. Также не указывается и название политсилы, однако известно, что Навальный является главой "Партии прогресса".

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