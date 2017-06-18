Как в Ужгороде "4 лапы Украина" стерилизуют бездомных собак (ВИДЕО)

15.06.2017 (18:22)

Гуманный отлов: Ловцы в 90% случаях отлавливают собак руками

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Более 700 бездомных животных - такое количество с начала этого года уже успели простерилизовать работники международного фонда «4 лапы Украина». Побывали в семи городах. В Ужгороде специалисты уже второй раз.В общем с 2012 года объездили 26 украинских городов.В Ужгороде отправляются на гуманные отловы вместе с волонтерами ОО «Барбос». Совместно им удалось обработать около сотни бездомных собак.Мобильный пункт, куда везут собак, находится на территории приюта «Барбос». Одна операция со всеми манипуляциями, если нет осложнений, длится в среднем 20 минут. Ветеринары уверяют: процесс довольно безопасен для здорового животного.По данным Ужгородского городского совета, в городе сейчас около 300 бездомных собак. Международный фонд «4 лапы Украина» пытается если не уменьшить, то хотя бы не позволить, чтобы это количество увеличилось в разы. Поэтому общество с ограниченной ответственностью подписало Меморандум с исполнительным комитетом горсовета Ужгорода. Речь идет о предоставлении бесплатной помощи жителям областного центра в регулировании численности бездомных животных гуманными методами.«4 лапы Украина» входит в состав международной группы поддержки. С рабочим визитом волонтеры были в Таиланде, Болгарии, Сербии, на Филиппинах... Специалисты помогают бездомным животным, пострадавшим в результате природных катастроф - цинуми, наводнений и т. Кроме практической работы, устраивают просветительские акции, где призывают украинский, а особенно детей, не издеваться над бездомными собаками и не оставлять домашних любимцев на улице.На всех стерилизованных животных работники «4 лапы Украина» одевают голубые бирки, чтобы легко их распознавать. А ОО «Барбос» использует идентификаторы розового цвета. Волонтеры уже сформировали трехлетний план, куда поедут с благотворительной целью, чтобы непростерилизованих бездомных собак в Украине осталось чем меньше.