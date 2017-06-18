ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Будьте осторожны: На Закарпатье пик цветения борщевика (ВИДЕО)

15.06.2017 (19:50)
На Закарпатье изобилует борщевик
На Закарпатье изобилует борщевик
Опасная красота - в Закарпатье зацвел борщевик. Именно в период цветения сок растения опасный и может вызвать тяжелые ожоги.
А особенно, если пораженное место контактировало с солнечными лучами. Сначала на коже появляется покраснение, а затем могут возникнуть пузыри. Места поражений заживают трудно. Также неосторожное обращение с борщевиком может вызвать инфекционное заражение. Больше всего это растение любит обочины дорог и берега рек.



Во двор к закарпатцу заползла огромная змея (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

16.06.2017 (12:28) / Антифашист

Фашист сралин оставил наследие!!!

17.06.2017 (01:24) / Gongaica

Круто ты про Главалкаша Пэдро,впрочем правда-при союзе борщевик выкашивался.А теперь его на Закарпатье называют галицкий укроп.Он даже на шевронах укрофашистов фигурирует.

16.06.2017 (10:12) / Антифашист

Ответка:наши закарпатские студенты собрали семена борщевика и раскидали по угодьям в галичине.Уже второй год.

16.06.2017 (08:51) / port

Пока у нас Пайда "руководит" благоустройством борщевику боятся нечего.