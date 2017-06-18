Будьте осторожны: На Закарпатье пик цветения борщевика (ВИДЕО)
15.06.2017 (19:50)
На Закарпатье изобилует борщевик
Опасная красота - в Закарпатье зацвел борщевик. Именно в период цветения сок растения опасный и может вызвать тяжелые ожоги.
А особенно, если пораженное место контактировало с солнечными лучами. Сначала на коже появляется покраснение, а затем могут возникнуть пузыри. Места поражений заживают трудно. Также неосторожное обращение с борщевиком может вызвать инфекционное заражение. Больше всего это растение любит обочины дорог и берега рек.
Комментарии
Рейтинг: -1
Фашист сралин оставил наследие!!!
Рейтинг: 4
Круто ты про Главалкаша Пэдро,впрочем правда-при союзе борщевик выкашивался.А теперь его на Закарпатье называют галицкий укроп.Он даже на шевронах укрофашистов фигурирует.
Рейтинг: 1
Ответка:наши закарпатские студенты собрали семена борщевика и раскидали по угодьям в галичине.Уже второй год.
Рейтинг: -1
Пока у нас Пайда "руководит" благоустройством борщевику боятся нечего.