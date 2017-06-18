Будьте осторожны: На Закарпатье пик цветения борщевика (ВИДЕО)

15.06.2017 (19:50)

На Закарпатье изобилует борщевик

Рейтинг: -10

Опасная красота - в Закарпатье зацвел борщевик. Именно в период цветения сок растения опасный и может вызвать тяжелые ожоги.А особенно, если пораженное место контактировало с солнечными лучами. Сначала на коже появляется покраснение, а затем могут возникнуть пузыри. Места поражений заживают трудно. Также неосторожное обращение с борщевиком может вызвать инфекционное заражение. Больше всего это растение любит обочины дорог и берега рек.