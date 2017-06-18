Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 16 июня 2017 г.

16.06.2017 (08:02)

В Ужгороде днем будет пасмурная погода без осадков

В Закарпатской области ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью 6-11 °, днем ​​21-26 °, в горах местами 11-16 ° тепла. Ветер юго-западный 7-12, во время грозы порывы 15-20 м/с.

В Ужгороде будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-11°, днем ​​23-25​​° тепла.

Восход 05:25

Закат 21:37

Температура за последние 130 лет 16 июня:

макс: 32.1° (1968)

мин: 4.0° (1996)

Народный прогноз погоды: 16 июня почитается память мученика Лукиана. В народе этот день называли Лука Ветреник, поскольку ветер в этот день являлся главным персонажем. На Луку более всего боялись северо-восточного ветра, который будто бы приносит с собой беспрерывные дожди, вредные при наливании ржи. Наши предки внимательно следили за направлением ветра: с северной стороны - будет день ясный; холодноватый ветер - может быть градовый дождь; с юга или запада - к ненастью; с юго-запада - ненастье надолго.