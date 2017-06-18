На КПП "Ужгород" задержали "Mercedes" с гранатами (ФОТО)

16.06.2017 (08:47)

Ужгородские таможенники задержали итальянский "Мерседес" с гранатами

В автомобиле "Мерседес" с итальянской регистрацией на КПП "Ужгород" таможенники обнаружили гранаты и военную форму.

Об этом сообщает ужгородский журналист Виталий Глагола, обнародовав фотографии задержанной контрабанды.

"На выезде из Украины на КПП «Ужгород» таможенники задержали Мерседес на итальянских номерах с гранатами и старой военной формой внутри. Итальянец за рулем) Нормальные такие сувениры)", – сообщил Виталий Глагола.

На самом деле, видно, что гранаты не является боевыми и могли быть приобретены на каком "блошином рынке". Так же, как старая советская военная форма.

По предварительной информацией, за рулем авто находился гражданин Италии. Ждем официальных деталей от таможенников.

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