Повышение цен отразилось на 97% украинцев

16.06.2017 (10:41)

Более чем у 60% украинцев ухудшилось материальное положение

По данным исследования группы "Рейтинг" за последний год у более чем 60% опрошенных ухудшилось материальное положение, а повышение цен на потребительские товары на себе почувствовали абсолютное большинство украинцев.

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Алексей Дорошенко.

"Премьер-министр Владимир Гройман, видимо, не интересуется социологией, потому что исследования группы "Рейтинг" говорят о том, что за последний год у более 60% опрошенных ухудшилось материальное положение, у 30% оно не изменилось, и только в 6% - улучшилось. Абсолютное большинство, то есть 97% опрошенных испытывают на себе повышение цен на потребительские товары и услуги в этом году", - отметил он.

О.Дорошенко добавил, что по данным Госстатистики, цены на потребительские товары пока выросли на 8% (по сравнению с декабрем 2016 года).

"И отмена последней плотины на пути возможных спекуляций на рынке продуктов - уже де-факто не работающего государственного регулирования цен на социальные продукты - еще не раз приведет нас к мысли в этом и следующем году", - добавил он.

Речь идет о муке, хлебе, макаронных изделиях, крупах, сахаре, говядине, свинине и мясе птицы, колбасных изделиях вареные, молоке, твороге, сметане, масле сливочном, масле подсолнечном, яйцах куриных.

По прогнозам нардепа С.Тригубенко, решение Кабинета министров об отмене государственного регулирования цен на продукты питания приведет к повышению цен, падение покупательной способности населения с одновременным дальнейшим ростом социальной напряженности в обществе.

Добавим, что по итогам первого квартала 2017 подорожало почти 80% всех социальных продуктов. Это произошло в результате эксперимента по отмене госрегулирования цен.

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