Полиция изъяла на Закарпатье около тысячи стеблей мака и конопли (ФОТО)

16.06.2017 (11:26)

Закарпатцы незаконно выращивают наркотические растения

Случаи незаконного выращивания наркотических растений зафиксированы в Ужгородском, Перечинском и Свалявском районах. По данным фактам возбуждено уголовное производство.

Закарпатская полиция продолжает работу в направлении выявления и изъятия незаконных посевов наркотических растений. За последние сутки полицейскими задокументированы факты противоправного выращивания наркосодержащих растений в области.



В частности, 540 стеблей снотворного мака обнаружили ужгородские правоохранители на приусадебном участке в селе Холмок. Хозяином наркопосевов оказался неработающий местный житель. Растения изъяты. В данном правонарушении усматриваются признаки преступления по ст. 310 Уголовного кодекса Украины.

Более 600 растений снотворного мака также обнаружено в Перечинском, в с. Симерки. В ходе проведения отработки за спецоперацией «Мак-2017», работники сектора реагирования патрульной полиции совместно с правоохранителями сектора превенции, следственного отдела и уголовного розыска, на земельном участке, принадлежащем жители села обнаружили 601 растение снотворного мака. По данному факту начато уголовное производство по ст. 310 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли).

Свалявские правоохранители в течение суток задокументировали факт незаконного выращивания конопли. 15 стеблей растения, похожего на наркосодержащие, а также самодельную трубку, устройство для сушки стеблей и 6-литровую емкость с семенами неизвестного происхождения внутри - изъято по месту жительства 17-летнего жителя с. Нелипино. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства правонарушения. В преступлении усматриваются признаки ст. 310 ч. 1 Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, посев или выращивание снотворного мака или конопли наказывается законом.

За нарушение статьи 310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафных санкций или даже лишение свободы на срок от шести месяцев до трех лет, или от трех до семи лет, в зависимости от сложности преступления и квалификации статьи.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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Закарпатские полицейские обнаружили две плантации конопли (ФОТО)



