В Ужгороде с рабочим визитом находится глава Укртрансбезпеки (ВИДЕО)

16.06.2017 (12:29)

Михаил Ноняк провел пресс-конференцию в Закарпатской облгосадминистрации

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Сегодня, 16-го июня, в Ужгороде в рамках рабочего визита состоялась встреча журналистов с председателем Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаилом Ноняком. Основная цель визита в область - проверка территориального управления службы.В частности, глава службы сообщил о том, что за счет средств Европейского Союза в рамках технической помощи предусмотрено приобретение 78 передвижных мобильных весовых комплексов. Данные передвижные мобильные весовые комплексы будут соответствовать европейским стандартам, по сути это будет являться мобильный офис, со всеми необходимыми условиями для осуществления инспекторами своих полномочий."В мобильных лабораториях, уже будут установлены весы, соответствующее компьютерное оборудование, будет постоянная связь, благодаря которому можно будет увидеть в режиме онлайн, что делают наши сотрудники. Это позволит минимизировать коррупционную составляющую. Будут проверяться, как грузовые транспортные средства, так и пассажирские и такси. Ведь каждый перевозчик иметь лицензию, платить налоги, то есть должен обладать пакет документов. То есть работник Укртрансбезпеки сможет подъехать в любую точку и проверить перевозчика на все потенциальные нарушения и моментально иметь доступ всей базы данных для дальнейшей проверки ", - отметил Михаил Ноняк.В свою очередь, как отметил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, строительства и инфраструктуры Закарпатской ОГА Эдуард Маляр, существует ограничение (мораторий) в проверках транспортных средств, не можем повлиять на тех перевозчиков, которые занимаются нелегальными перевозками. Однако на территории области создана рабочая группа, которая проводит проверки регулярных перевозок на основных путях. Укртрансбезпека имеет учета до 100 нелегальных транспортных средств на территории области."Да, действует мораторий на плановые и внеплановые проверки, но рейдовые никто не отменял. Последние мы проводим ежедневно. Также мы обратились с просьбой исключить нашу службу из перечня моратория, но это долгий процесс", - отметил председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте .Сергей Слободанюк - начальник управления Укртрансбезпекы в Закарпатской области: "Благодаря голове Укртрансбезпеки, в Украине обеспечивается внедрение европейской процедуры режима труда и отдыха на грузовых перевозках. Закарпатье, как близкая к границе область, избранна своеобразным пилотным проектом. Вы себе просто представьте, какие последствия могут быть от того, что водитель крупногабаритной фуры заснул за рулем и потерял управление".