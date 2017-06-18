Медицинский автопарк Закарпатья пополнился новыми "неотложками"

16.06.2017 (14:50)

По случаю Дня медика Закарпатье получило 22 новые "кареты скорой помощи"

Накануне Дня медицинского работника, в фойе Закарпатского облсовета и ОГА состоялись торжества с участием руководителей Закарпатья - Михаила Ривиса и Геннадия Москаля, руководителей и работников различных медицинских учреждений и учреждений края, представителей областного комитета профсоюза работников здравоохранения.

Первые лица края обратились к присутствующим со словами искреннего уважения, благодарности за самоотверженное служение людям. Отмечалось, что их труд поистине героическая и гуманная - исцелять, возвращать людям здоровье, спасать жизни. Далее Михайлович Ривис и Геннадий Москаль директору департамента здравоохранения ОГА Владимиру Марковичу для Закарпатского территориального Центра экстренной медицинской помощи сертификаты на получение шести автомобилей скорой медицинской помощи типа С и 16-ти автомобилей типа В, закупленных в рамках реализации совместного проекта Минздрава Украины и Международного банка реконструкции и развития «Улучшение здравоохранения на службе у людей» в Закарпатской области.

К слову, о талантах медиков свидетельствуют не только профессиональные достижения, но и представлена ​​в фойе облсовета выставка вышиванок и рушников, которые сделаны руками - медработников и концерт, подготовленный в том числе силами их коллег и талантливой молодежью.

Затем началось награждение лучших работников медицинской сферы Закарпатья.

Наконец руководители области пожелали всем медикам Закарпатья крепкого здоровья, благополучия, семейного уюта, профессиональных успехов и человеческого уважения.

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