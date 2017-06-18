Кинотеатр "Ужгород" внутри втихаря разбирают (ФОТО)

16.06.2017 (15:37)

Вот что происходит внутри кинотеатра «Ужгород»

Ольга Блонская, журналистка телеканала «Тиса-1» сделала несколько фото в помещении здания кинотеатра «Ужород» и опубликовала их в соцсети Фейсбук.

По ее словам, времени на нормальную съемку не было, поскольку ее оттуда быстро «попросили».

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Москаль поручил разобраться, что происходит с кинотеатром "Ужгород"



