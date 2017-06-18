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Кинотеатр "Ужгород" внутри втихаря разбирают (ФОТО)

16.06.2017 (15:37)
Вот что происходит внутри кинотеатра «Ужгород»
Вот что происходит внутри кинотеатра «Ужгород»

Ольга Блонская, журналистка телеканала «Тиса-1» сделала несколько фото в помещении здания кинотеатра «Ужород» и опубликовала их в соцсети Фейсбук.

По ее словам, времени на нормальную съемку не было, поскольку ее оттуда быстро «попросили».
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Москаль поручил разобраться, что происходит с кинотеатром "Ужгород"


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

17.06.2017 (12:21) / Вежливые Люди

Давно металась yкраина
К султану, к хану, к королю
Потом, как блудная дивчина,
Пришла к московскому царю.
Царь принял. Жили неразмолвно
Одна семья, один народ,
Делили радости, невзгоды,
Но тут пришла беда… И вот,
Хохлы продали yкраину
И это – правда, не враньё!
Продали тем, кто в сорок первом
Завоевать пришел ее.
Кого в победном сорок пятом
Народ поганою метлой
Гнал до Берлина по Карпатам,
Освобождая дом родной.
Продали за кило печенья
За евро-доллар, евро-блеф,
Оставив участь поколеньям
Обслуживать немецкий хлев

17.06.2017 (12:23) / Вежливые Люди

Они без ложных реверансов,
Без поражения в войне,
Теперь работают на "гансов"
В своей же собственной стране.
Не разделились русофобы
На секс-меньшинства и нац-шваль,
Все разрешили по-простому,
А кто не скачет, тот – москаль.
Хохлы предали украину.
Такое было, и не раз.
Потом в Москву придут с повинной
И скидку выклянчат на газ.

16.06.2017 (19:45) / Антифашист

ЗЫ:Вообще-то изначально кинотеатр "Москва" раньше назывался,а на мукачевской - "Комсомолец".И народу на фильмы ходило немеряно!

16.06.2017 (22:26) / Антифашист

Вообще-то раньше никакой москвы и комсомольца небыло, пока красная фашня не окупировало Закарпатье и не засрала его пока ей пинка не дали, но вижу остались летентные краснофашисты вроди тебя крысы трусливой!!!

16.06.2017 (23:24) / Антифашист

Галицкий фашист по крысиному как егопредки в схронах спрятался под ником Антифашист-все в традициях фашистских прихвостней бандеровцем.Но по вони слышно что ты чмо галицкое.

17.06.2017 (04:13) / Антифашист

Пробулькал какую-то ахинею потомок алкоголиков и красных фашистов под чужим именем, показал тем самым свое слабоумие!!!

16.06.2017 (19:43) / Антифашист

А вам какое дело ужгородцы-это частная територия куевских кураторов Волошина.