Основатель команды "Наша Файта" презентовал клип на авторскую песню (ВИДЕО)

16.06.2017 (18:18)

Ужгородец из "Нашей Файты" презентовал клип на песню "Дым"

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Дебютный клип на авторскую композицию «Дым» презентовал в Ужгороде основатель творческой команды «Наша Файта» и известный свадебный ведущий Михаил Карпенко. Музыкальным творчеством занимается с 2010 года.«Дым» - это первая из его песен, которую решился визуализировать. Автор композиции попытался новое для себя направление электронной музыки с элементами «house».Режиссером короткометражного фильма является Богдан Козачук. Клип снимали на нескольких локациях, преимущественно вечером и в полночь. Поиск актеров длился долго. Авторы идеи хотели, чтобы исполнители ролей максимально точно передали чувства. Главного героя даже изменили за день до съемок. Творческая команда работала над песней и клипом почти год.Во время съемок возникали и трудности. В частности, по сценарию нужно было снять, как сгорела машина.Уже через несколько дней ребята презентуют клип в сети «YouTube» и отправят на украинском радиостанции и телеканалы.