Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 17 июня 2017 г.

|В Ужгороде днем погода будет пасмурной, мелкий дождь
В Закарпатской области ожидается переменная облачность, ночью и утром на большей части территории сильные дожди, местами сильные ливни, днем кратковременные дожди, местами сильные. Грозы, местами град.
Ветер северо-западный 7-12 м/с, во время гроз порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, на высокогорье до 6° тепла, днем 17-22°, в горах местами 9-14° тепла.
В Ужгороде будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью и утром с грозой. Ветер северо-западный 7-12 м/с, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14°, днем 20-22° тепла.
Восход 05:25
Закат 21:37
Температура за последние 130 лет 17 июня:
макс: 33.0° (1968)
мин: 4.6° (1956)
Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святителя Митрофана Константинопольского. На Митрофана наши предки следили за вечерней зарей: красная заря - к ветру; светлая и желтая - к дождю. В это время зацветают поздние сорта рябины, яблони.
Рейтинг: 0