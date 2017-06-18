Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 17 июня 2017 г.

17.06.2017 (08:37)

В Ужгороде днем погода будет пасмурной, мелкий дождь

В Закарпатской области ожидается переменная облачность, ночью и утром на большей части территории сильные дожди, местами сильные ливни, днем ​​кратковременные дожди, местами сильные. Грозы, местами град.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, во время гроз порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, на высокогорье до 6° тепла, днем ​​17-22°, в горах местами 9-14° тепла.

В Ужгороде будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью и утром с грозой. Ветер северо-западный 7-12 м/с, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14°, днем ​​20-22° тепла.

Восход 05:25

Закат 21:37

Температура за последние 130 лет 17 июня:

макс: 33.0° (1968)

мин: 4.6° (1956)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святителя Митрофана Константинопольского. На Митрофана наши предки следили за вечерней зарей: красная заря - к ветру; светлая и желтая - к дождю. В это время зацветают поздние сорта рябины, яблони.