Гора Петрос в Закарпатье во всей красе с высоты (ВИДЕО)
17.06.2017 (10:07)
Гора Петрос в Закарпатье с высоты птичьего полета
Петрос - гора в Украинских Карпатах, в Раховском районе Закарпатской области. Одна из самых высоких вершин горного массива Черногора. Популярный объект пешеходного туризма.
Аэросъемка проводилась квадрокоптером Dji Mavic pro, а видео в YouTube загрузил пользователь "Аэросъемка в Луцке".
Комментарии
Рейтинг: -1
Кто загадил лес в Карпатах ? Вонь стоит еще с войны.
Это все УПА солдаты. Чумовые серуны.
Дохнут люди, дохнут звери - кто заходит в этот лес.
Все претензии к Бендере Где он? Сдох смердящий бес!
А Шухевич прыщ корявый. В порке явно преуспел:
Всех волков перепоганил. Всех оленей отымел.
Не ходите в лес ребята. Там сидят еще с войны.
Зоофилы, педерасты. Все Шухевича сыны.