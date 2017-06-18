Гора Петрос в Закарпатье во всей красе с высоты (ВИДЕО)

17.06.2017 (10:07)

Гора Петрос в Закарпатье с высоты птичьего полета

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Петрос - гора в Украинских Карпатах, в Раховском районе Закарпатской области. Одна из самых высоких вершин горного массива Черногора. Популярный объект пешеходного туризма.Аэросъемка проводилась квадрокоптером Dji Mavic pro, а видео в YouTube загрузил пользователь "Аэросъемка в Луцке".