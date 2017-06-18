Порошенко отменил скандальный "закон Савченко"

17.06.2017 (13:11)

Президент отменил так называемый "закон Савченко"

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вносит изменения в Уголовный кодекс о правилах сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Верховная Рада приняла этот закон еще 18 мая 2017 года.

Как говорится в сообщении, этот закон должен улучшить состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности от преступных посягательств.

Этот закон отменяет так называемый "закон Савченко", который вступил в силу 24 декабря 2015. Он предусматривал, что каждый день предварительного заключения в СИЗО должен быть зачислен в виде двух дней основного наказания.

Как заявил министр юстиции Павел Петренко, за время действия "закона Савченко" около 8000 опасных преступников вышли на свободу, около 2 тысяч вновь совершили криминал и вернулись за решетку.

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Благодаря "закону Савченко" на волю выходили преступники и убийцы



