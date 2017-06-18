Интервью Геннадия Москаля в программе "Общественный контроль" (ВИДЕО)

17.06.2017 (17:28)

Геннадий Москаль в гостях у программы "Общественный контроль"

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Председатель Закарпатской ОГА в интервью телекомпании «М-студио» рассказал об аэропорте "Ужгород", «дорожном эксперименте», деле мэра Чопа и профессионализме во власти.Международный аэропорт «Ужгород» приобретает цивилизованный вид, модернизация взлетно-посадочной полосы завершена.- Работы проводила фирма из Румынии, которая имеет сертификацию Международной организации гражданской авиации ИКАО, - отмечает Геннадий Москаль. - Без такой сертификации проводить модернизацию полосы нельзя, а в Украине таких фирм сегодня нет (раньше были, но их технику разбили в ходе боевых действий в Донецком аэропорту). Сейчас взлетно-посадочная полоса может принимать самолеты класса «Боинг» или «Аэробус», однако аэропорт пока работает в ограниченном режиме и принимает только чартерные рейсы в условиях хорошей видимости. Запустить аэропорт на полную мощность можно только после того, как его оборудование будет соответствовать условиям Евросоюза. Сделать это на уровне Закарпатской области невозможно, поэтому мы ищем зарубежного инвестора, который может взяться за комплексное решение проблем аэропорта...Полное видео интервью приводится ниже: