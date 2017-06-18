Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 18 июня 2017 г.

|В Ужгороде будет ясно, без осадков
В Закарпатской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северный 7-12, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, днем 21-26°, в горах местами ночью 5-8°, днем 12-17° тепла.
В Ужгороде будет облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северный 7-12, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 °, днем 24-26° тепла.
Восход 05:25
Закат 21:38
Температура за последние 130 лет 18 июня:
макс: 34.1° (1968)
мин: 5.5° (1994)
Народный прогноз погоды: 18 июня отмечается день священномученика Дорофея, епископа Тирского. В народе говорили: "День Дорофея - утро вечера мудренее". Если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовится к грозе. С Дорофея начинаются самые короткие ночи в году - "воробьиные".
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