Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 18 июня 2017 г.

18.06.2017 (08:30)

В Ужгороде будет ясно, без осадков

В Закарпатской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем ​​местами грозы. Ветер северный 7-12, днем ​​местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, днем ​​21-26°, в горах местами ночью 5-8°, днем ​​12-17° тепла.

В Ужгороде будет облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем ​​без осадков. Ветер северный 7-12, днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 °, днем ​​24-26° тепла.

Восход 05:25

Закат 21:38

Температура за последние 130 лет 18 июня:

макс: 34.1° (1968)

мин: 5.5° (1994)

Народный прогноз погоды: 18 июня отмечается день священномученика Дорофея, епископа Тирского. В народе говорили: "День Дорофея - утро вечера мудренее". Если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовится к грозе. С Дорофея начинаются самые короткие ночи в году - "воробьиные".