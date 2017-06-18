В машине, попавшей в ДТП, ужгородские патрульные нашли оружие (ФОТО)

18.06.2017 (08:45)

В Ужгороде пьяний на "Volvo" врезался в ограждение

В Ужгорроде ночью полицейские патрулируя город в обычном режиме на улице Собранецкой увидели машину, столкнувшейся с оградой рядом с домом.

В красном "Вольво" были водитель и пассажир, который в результате происшествия получил травму, поэтому полицейские сразу вызвали скорую и следственно-оперативную группу.

Со временем и водитель с явными признаками опьянения также начал жаловаться на состояние здоровья и его также доставили в больницу, где медики предварительно диагностировали перелом ребер.

В машине были документы и предмет, похожий на пистолет. Дело передали следователям.

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