В машине, попавшей в ДТП, ужгородские патрульные нашли оружие (ФОТО)

|В Ужгороде пьяний на "Volvo" врезался в ограждение
В Ужгорроде ночью полицейские патрулируя город в обычном режиме на улице Собранецкой увидели машину, столкнувшейся с оградой рядом с домом.
В красном "Вольво" были водитель и пассажир, который в результате происшествия получил травму, поэтому полицейские сразу вызвали скорую и следственно-оперативную группу.
Со временем и водитель с явными признаками опьянения также начал жаловаться на состояние здоровья и его также доставили в больницу, где медики предварительно диагностировали перелом ребер.
В машине были документы и предмет, похожий на пистолет. Дело передали следователям.
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