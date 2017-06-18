Два заробитчанина из Закарпатья погибли на чужбине

18.06.2017 (09:08)

Два закарпатца погибли на заработках за границей

Сразу двое закарпатцев, которые отправились из дома на заработки, погибли, причем, в противоположных к Украине концах Европы, в Чехии и России.

Так, вчера в Закарпатье привезли тело лесоруба, 50-летнего жителя села Синевирская Поляна Межгорского района, который работал в лесах Смоленской области России и там трагически погиб.

По предварительной информации, трагедия произошла из-за нарушения техники безопасности при валке леса.

Кроме того, как сообщается, в Чехии с многоэтажки выпал 21-летний закарпатец. Трагедия произошла в среду вечером в Голешовице (северо-пригород Праги). Парень упал с высоты 10 метров в шахту лифта на стройке.

На место прибыли спасатели, но помочь уже не могли - человек умер.

- Наш экипаж прибыл на вызов уже через 5 минут. Однако мы уже не смогли спасти молодого человека, который получил травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили спасатели.

Обстоятельства трагедии расследует чешская полиция.

Сейчас на опознание личности погибшего поехал его брат из Закарпатья. Известно, что мужчина был родом из села Фанчиково и уже длительное время жил в Чехии.

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В Венгрии заживо сгорел заробитчанин из Закарпатья (ФОТО)



