Во время гей-парада в Киеве произошли столкновения

|Марш равенства в Киеве
Во время проведения Марша равенства "КиевПрайд-2017" в Киеве состоялась очередная стычка между активистами и правоохранителями.
На подходе к площади Льва Толстого перед правоохранителями, которые шли в голове колонны, стали несколько активистов - противников марша, чтобы не пустить колонну дальше. Возникла потасовка - полиция стала оттеснять активистов, однако без применения специальных средств.
Пред этим в конце колонны, у Красного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко, активисты пытались пробиться сквозь правоохранителей. Их задержали, было слышно звук взрыва.
Напомним, 18 мая в Киеве возле Дома учителя стартовал марш "КиевПрайд-2017" (Марш равенства). По данным полиции, участие в акции принимают около двух с половиной тысяч человек.
По предварительным подсчетам, в Марше равенства взяли участие около 2500 человек. Об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Киева.
"Колонна участников "Марша равенства" отправилась в направлении улицы Крещатик. По предварительным подсчетам, участие в мероприятии принимают около 2500 человек ", - говорится в сообщении.
Сейчас Марш равенства в Киеве уже завершился. Голова колонны марша "КиевПрайд - 2017" в сопровождении границы правоохранителей дошла до площади Льва Толстого, где участникам объявили, что марш завершено.
Часть участников марша спустилась в метро, а часть вывезена с территории проведения марша автобусами.
Стоит отметить, что в ходе движения колонна изменила маршрут и двигалась по бульвару Тараса Шевченко и улицей Терещенская, а не по улице Владимирской, как заявлялось ранее. Это было сделано для того, чтобы избежать столкновений с противниками мероприятия, которых собралось около 100 человек.
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Напомним, в прошлом году Марш равенства в Киеве собрал 500 геев-лесбиянок и 6 тысяч полицейских
Рейтинг: -20
Комментарии
Рейтинг: 11
yкраина – це Европа,
С голой задницей холопа!
Посмотрите, что с ней стало,
И куда сбежало сало?
yкраина – це Европа!
Там есть деньги и работа.
Но, как трудно их достать,
Лишь себя сейчас продать.
yкраина – продаётся,
Проституткой отдаётся.
Запад, весь над ней смеётся,
И куда она несётся?...;
Рейтинг: -7
Самые большие педики в мире это расеяне- гомофобы, латентно скрывая свои чувства, что не предложения от этой особи то скрытый подтекст к содомии!!! Особенно любители мертвого педика ленина и лысого педика путена!!!
Рейтинг: 11
Судя по вони ты чмо галицкое продукт из анального отверстия педика папаши с бомжом сделаное по-пьяни в сагаженом схроне..
Рейтинг: 1
Что и требовалось доказать, что не предложения то содомия, русский фашист педик!!!
Рейтинг: 24
3,14дорасты в воздухе:ycраина провела учения авиации Голубой трезубец...Мдаааа, ГОЛУБОЙ трезубець....умеют какелы с утра повеселить
Рейтинг: 24
Первое, что приходит на ум: следовало оба мероприятия объединить под названием "Голубой трезубец в заднице".
Рейтинг: 33
Вот оно , вавилонское смешение! Правосеки , гомосеки ,и прочая падаль - все смешались в Кyеве!Геенацизм украинского разлива. Нынешний огрызок украины - уникальная помойная яма.
Рейтинг: 26
Да и херои у них-педик бандера,педик гауптман СС шухевич,педик ляшко,педик шавченко.
Рейтинг: -18
Ти ху*ло, москальське, Бандера, Шухевич та Шевченко до цьго не пречетний
Рейтинг: 16
Этих педиков как и тебя,чмо галицкое имели во все дыры.