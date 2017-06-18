Во время гей-парада в Киеве произошли столкновения

18.06.2017 (11:20)

Марш равенства в Киеве

Во время проведения Марша равенства "КиевПрайд-2017" в Киеве состоялась очередная стычка между активистами и правоохранителями.

На подходе к площади Льва Толстого перед правоохранителями, которые шли в голове колонны, стали несколько активистов - противников марша, чтобы не пустить колонну дальше. Возникла потасовка - полиция стала оттеснять активистов, однако без применения специальных средств.

Пред этим в конце колонны, у Красного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко, активисты пытались пробиться сквозь правоохранителей. Их задержали, было слышно звук взрыва.

Напомним, 18 мая в Киеве возле Дома учителя стартовал марш "КиевПрайд-2017" (Марш равенства). По данным полиции, участие в акции принимают около двух с половиной тысяч человек.

По предварительным подсчетам, в Марше равенства взяли участие около 2500 человек. Об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Киева.

"Колонна участников "Марша равенства" отправилась в направлении улицы Крещатик. По предварительным подсчетам, участие в мероприятии принимают около 2500 человек ", - говорится в сообщении.

Сейчас Марш равенства в Киеве уже завершился. Голова колонны марша "КиевПрайд - 2017" в сопровождении границы правоохранителей дошла до площади Льва Толстого, где участникам объявили, что марш завершено.

Часть участников марша спустилась в метро, ​​а часть вывезена с территории проведения марша автобусами.

Стоит отметить, что в ходе движения колонна изменила маршрут и двигалась по бульвару Тараса Шевченко и улицей Терещенская, а не по улице Владимирской, как заявлялось ранее. Это было сделано для того, чтобы избежать столкновений с противниками мероприятия, которых собралось около 100 человек.

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Напомним, в прошлом году Марш равенства в Киеве собрал 500 геев-лесбиянок и 6 тысяч полицейских







