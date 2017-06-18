Возле церкви во Львове авто влетело в толпу людей (ФОТО)

18.06.2017 (12:39)

Автомобиль въехал в толпу людей вышедших из храма во Львове

Во Львове у Храма Святого апостола Андрея Первозванного на площади Соборной автомобиль "Land Cruiser" въехал в толпу людей, одна женщина погибла на месте происшествия. В храме как раз закончилась Служба Божья.

"Одиного человека забрала скорая медицинская помощь, еще одна женщина в возрасте ориентировочно 55 лет погибла. С виду водитель трезв. По предварительной информации, мужчина вместе с женой вышел из церкви, сел за руль и перепутал педали газа и тормоза вследствие чего совершил наезд на металлические столбцы и перевернулся", - сообщает "Варта 1".

Машина также снесла несколько столбцов и перевернулась. Что стало причиной аварии пока неизвестно. По словам свидетелей, водитель выглядел трезвым. Водитель говорит, что что-то случилось с авто и он не справился с управлением.

-

В машине, попавшей в ДТП, ужгородские патрульные нашли оружие (ФОТО)



