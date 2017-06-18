Уникальная оленья ферма на Закарпатье (ВИДЕО)

18.06.2017 (16:31)

Уникальная ферма пятнистых оленей в Закарпатье

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Стадо дальневосточных пятнистых оленей живет в Хустском районе близ села Изы. Во владении этих грациозных животных 57 гектаров земли - поля, леса а также водоем.В рогах дальневосточных оленей содержится лечебное вещество - пантокрин, из которого изготавливают лекарства. В июне молодые рога пятнистых оленей уже имеют два-три отростка, за день они вырастают до четырех сантиметров. Молодые рога дальневосточных оленей наполненные кровеносными сосудами. Поэтому в период роста рогов - животные очень осторожны.Здесь нет специально оборудованных хлевов или чего-то подобного ведь это дикие животные, поэтому и зимуют дальневосточные олени под небом. Приезжают посмотреть на пятнистых оленей люди со всех уголков Украины и даже из-за границы. Больше всего увлекаются животными дети, оленей детвора может даже покормить.На родине пятнистых оленей - в Восточной Азии эти животные на грани вымирания, они занесены в Красную книгу.