21 июня на КПП "Ужгород" будет приостановлено оформление автомобилей

|В среду на КПП "Ужгород" приостановят оформление автомобилей
В среду, 21 июня 2017, с 11:00, в пункте пропуска «Ужгород-Вишне Немецкое» Закарпатской таможни ДФС будет временно приостановлено оформление легковых и грузовых автомобилей, в связи с проведением регламентных работ, а именно: замена серверного оборудования.
Ориентировочная продолжительность проведения работ - 3-4 часа.
Таможенники рекомендуют путешествующим на легковом автотранспорте выбрать ближайший пограничный пункт пропуска «Малый Березный - Убля». Этот пункт пропуска работает в круглосуточном режиме.
Те, кто едет в Словацкую республику также могут с 8:00 до 20:00 воспользоваться пограничным переходом «Малые Сельменцы - Вельке Слеменце».
ГФС в Закарпатской области.
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