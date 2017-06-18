21 июня на КПП "Ужгород" будет приостановлено оформление автомобилей

18.06.2017 (17:29)

В среду на КПП "Ужгород" приостановят оформление автомобилей

В среду, 21 июня 2017, с 11:00, в пункте пропуска «Ужгород-Вишне Немецкое» Закарпатской таможни ДФС будет временно приостановлено оформление легковых и грузовых автомобилей, в связи с проведением регламентных работ, а именно: замена серверного оборудования.

Ориентировочная продолжительность проведения работ - 3-4 часа.

Таможенники рекомендуют путешествующим на легковом автотранспорте выбрать ближайший пограничный пункт пропуска «Малый Березный - Убля». Этот пункт пропуска работает в круглосуточном режиме.

Те, кто едет в Словацкую республику также могут с 8:00 до 20:00 воспользоваться пограничным переходом «Малые Сельменцы - Вельке Слеменце».

ГФС в Закарпатской области.