Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 19 июня 2017 г.

19.06.2017 (06:12)

В Ужгороде переменная облачность, без осадков

Закарпатской области: Переменная облачность, без осадков. Ветер северный 7-12, ночью в горах местами порывы до 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 9-14 °, в горах местами до 6 ° тепла, днем 23-28 °, в горах местами 14-19 ° тепла.

Утром в Ужгороде стоит ясная погода, днем все же появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 12-14 °, днем 26-28 ° тепла.

Восход 05:26 Закат 21:38

Температура за последние 130 лет 19 июня:

МАКС: 33.6° (1968)

МИН: 7.9° (1963)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Илариона Нового. В сельских жителей начинается разгар прополки. По этому поводу есть пословица: «Пришел Илларион - дурную траву из поля вон». Наши предки в этот день понаблюдали за насекомыми: если жуки летают вечером, можно расчитывать на хорошую погоду.