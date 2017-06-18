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В Ужгороде пьяный на "BMW" протаранил 5 авто, террасу и сбежал (ФОТО)

19.06.2017 (08:08)
Ночью в Ужгороде пьяный на
Ночью в Ужгороде пьяный на "BMW" устроил погром на Мукачевской

В областном центре Закарпатья, на улице Мукачевской, водитель на белом "BMW" на иностранных номерах врезался в пять припаркованных автомобилей, после чего влетел в террасу кафе-пиццерии "Сезар".

Как сообщает в социальной сети Фейсбук Николай Пастухов, который и опубликовал соответствующие фотографии, совершив такую ​​масштабную аварию, злоумышленник скрылся с места происшествия. Впрочем, его личность установили почти сразу - им оказался молодой подвыпивший, который, по словам очевидцев, будто взял авто у своей подруги.

По словам другого свидетеля, сначала водитель белого BMW врезался в несколько автомобилей, что за несколько метров от указанного кафе, в начале улицы Мукачевской, далее одну разбил уже перед самым "Сезаром" и после этого влетел в террасу.

Случилось это сразу после 23.00, и к счастью работницы кафе уже успели убрать все с террасы. Если бы на ней оказались какие-то посетители заведения, без жертв бы не обошлось.

Как утверждают очевидцы, авто летело на богромной скорости.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

19.06.2017 (10:58) / Серебряная Земля

Большинство проблем и аварий на дорогах Закарпатья от этих "на иностранных номерах".

19.06.2017 (13:03) / 777Читатель

А при чём тут "иностранный номер"? Всё зависит кто за рулём, ну типа как и твой крохотный интеллект он и в Африке крохотный.

19.06.2017 (09:12) / kopilka

то п-здес.