В Ужгороде пьяный на "BMW" протаранил 5 авто, террасу и сбежал (ФОТО)

19.06.2017 (08:08)

Ночью в Ужгороде пьяный на "BMW" устроил погром на Мукачевской

В областном центре Закарпатья, на улице Мукачевской, водитель на белом "BMW" на иностранных номерах врезался в пять припаркованных автомобилей, после чего влетел в террасу кафе-пиццерии "Сезар".

Как сообщает в социальной сети Фейсбук Николай Пастухов, который и опубликовал соответствующие фотографии, совершив такую ​​масштабную аварию, злоумышленник скрылся с места происшествия. Впрочем, его личность установили почти сразу - им оказался молодой подвыпивший, который, по словам очевидцев, будто взял авто у своей подруги.

По словам другого свидетеля, сначала водитель белого BMW врезался в несколько автомобилей, что за несколько метров от указанного кафе, в начале улицы Мукачевской, далее одну разбил уже перед самым "Сезаром" и после этого влетел в террасу.

Случилось это сразу после 23.00, и к счастью работницы кафе уже успели убрать все с террасы. Если бы на ней оказались какие-то посетители заведения, без жертв бы не обошлось.

Как утверждают очевидцы, авто летело на богромной скорости.

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