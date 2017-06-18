Безвиз для Украины: Польша боится потерять наших заробитчан

19.06.2017 (10:12)

Польша опасается потерять украинских заробитчан

Польские власти обеспокоены тем, что около 1 миллиона украинцев, работающих здесь, после отмены виз для ЕС, поедут в поисках работы дальше - в Германию и соседние более развитые страны.

Это также один из важнейших вопросов для польского центробанка, который ждет признаков постепенного ускорения роста заработной платы в целом по экономике. Если значительная часть работников поедет, соответственно, это больно ударит по многим отраслям.

Отмена виз означает, что некоторые украинцы, особенно временные работники, занятые на строительстве, могут воспользоваться безвизовым режимом, чтобы найти более высокооплачиваемую работу в Западной Европе, пусть часто и нелегальную.

С тех пор как Россия в 2014 году аннексировала Крымский полуостров, сотни тысяч украинцев ежегодно стали спрашивать разрешения на работу в Польше.

По словам экономистов, такой прилив рабочих рук помог сдерживать рост заработной платы в Польше - стране с населением 38 миллионов человек и 16 миллионами работников, а также способствовал дальнейшему экономическому росту. Тем более, что Польша является одной из наиболее быстро стареющих стран в ЕС.

Уровень безработицы в Польше в настоящее время находится на минимуме со времен перехода страны от коммунизма к капитализму в начале 1990-х годов. Однако именно украинцы заполняют вакансии рабочей силы, удерживая среднюю зарплату от резкого роста.

В то же самое время зарплата, например, в Венгрии растет ежегодно на двузначный процент - при этом в стране работает значительно меньше украинцев и наблюдается рост нехватки рабочей силы в строительном и розничном секторах, здравоохранении и других отраслях экономики.

Глава польского ЦБ Адам Глапински сказал в мае, что регулятор будет учитывать вероятность оттока украинских работников, но на данный момент не видит причин для беспокойства.

В организации работодателей Pracodawcy RP говорят, что консервативном польскому правительству необходимо делать больше для того, чтобы помочь трудовым мигрантам обустроиться в Польше и заполнить свободные рабочие места.

Предполагается, что число украинских заробитчан в Польше в краткосрочной перспективе возрастет в связи с отменой визового режима, вероятно, до 2 миллионов. Однако не факт, что со временем некоторые работники переедут в другие страны ЕС в поисках большей зарплаты.

"Жаль, если власть ничего не сделает, чтобы их остановить", - сообщила Pracodawcy RP.

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Миллионы заробитчан вернутся в Украину из-за безвиза



