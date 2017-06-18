Ужгородcкая полиция разыскивает черный мотоцикл, который сбил пенсионера

19.06.2017 (10:33)

Байкер сбил в Ужгороде пожилого мужчину

В обласном центре Закарпатья, вблизи Горянской Ротонды, неизвестный на мотоцикле наехал на летнего мужчину. По данному факту возбуждено уголовное производство и объявлен план «Перехват».

Вчера, 18 июня, на ул. Другетов в Ужгороде неизвестный на мотоцикле черного цвета с синими дисками совершил наезд на 84-летнего пенсионера. Пострадавшего с множественными травмами доставили в больницу. А сам водитель скрылся с места происшествия еще до приезда экстренной помощи.

По данному факту начато следствие. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения», повлекшее средней тяжести телесное повреждение. Такое преступление наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового .

В области объявлен план «Перехват». Полиция обращается ко всем, кто владеет информацией, которая может стать полезной в поиске мотоциклиста - обращаться по телефону «102».

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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ДТП на Ужгородщине: Мотоциклист наехал на велосипедистку (ФОТО)



