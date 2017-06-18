В Ужгороде началась неделя "Мастерской города" (ФОТО)

19.06.2017 (12:17)

В Ужгороде стартовала "Мастерская города"

"Мастерская города" сегодня открылась в обласном центре Закарпатья. В рамках урбанистического фестиваля, который проходит на набережной Независимости, состоятся дискуссии, различные мастер-классы, обсуждения, как сделать Ужгород лучшим.

На открытии мэр Богдан Андриив подчеркнул, что "Мастерская города" - это открытая платформа для новых идей, диалога, поэтому призвал представителей общественных организаций, активных ужгородцев участвовать в работе. Все предложения, обобщенные организаторами, обязательно будут приняты во внимание городской властью. Также Богдан Андриив поблагодарил представителей немецкого общества международного сотрудничества GIZ, лично общественной активистке Марианне Собран за то, что в Ужгороде удалось реализовать такой проект.

Заместитель Ужгородского городского головы Александр Билак отметил, что город впервые подавал заявку на участие в проекте "Мастерская города", Ужгород стал одним из трех городов, которые дополнительно были включены для поддержки, поскольку подали большой список событий и заинтересованных участников. Убежден, что неделя пройдет продуктивно и "Мастерская города" пройдет у нас ежегодно.

Советник Ужгородского городского головы на общественных началах Марианна Собран пригласила всех посещать мероприятия в рамках "Мастерской города", подчеркнула, что целью является привлечение широкого круга общины Ужгорода, власти через конструктивный диалог и совместная выработка инициатив, которые затем будут воплощаться в жизнь.

Поэтому организаторы презентовали программу «Мастерской города». В частности, уже в 12:00 сегодня начнется «Кофе без галстуков» - открытая дискуссия с мэром Ужгорода Богданом Андриивым, в 13.30 - открытие фотовыставки «Ужгород: другой ракурс», с 15.00 до 16.00, продлится дискуссия с главным архитектором города Олегом Боршовским на тему «Общественное пространство города: перспективы и развитие», в 16.00 начнется лекция «17 Целей устойчивого развития ООН» и открытие к этой теме фотозоны и стартует голосование за Цели, которые по мнению жителей Ужгорода являются приоритетными для города. В 18.00 представят стратегию развития города «Ужгород - город без границ», с 19.00 до 20.00 - деловая игра для детей и молодежи «Идеальный город», 20.00-22.00 - вечерний кинопоказ.

В Ужгороде "Мастерская города" организована управлениями по делам культуры, спорта, семьи и молодежи, а также градостроительства и архитектуры Ужгородского городского совета и с софинансированием Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

А продлится "Мастерские города" до конца этой недели.

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