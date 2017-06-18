Нападение в Ужгороде: У валютчика отобрали миллион гривен

19.06.2017 (12:42)

На ужгородского валютчика напали и отобрали 1 млн грн

Нападение произошло сегодня около 7:00 часов утра, по улице Можайского в обласном центре Закарпатья. Вооруженный ножом преступник забрал у мужчины 1 миллион гривен.

Состояние пострадавшего пока не известно, но по предварительным данным он получил ножевое ранение.

Пострадавший сейчас находится в больнице. По предварительной информации, это местный валютчик.

"Инцидент имел место сегодня утром на улице Можайского. В результате разбойного нападения с ножом у мужчины похитили сумку с миллионом гривен. Сейчас по делу продолжаются следственно-оперативные действия”, — сообщила пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.“

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Двое мужчин нанесли ужгородцу ножевые ранения (ФОТО)



