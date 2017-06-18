Москаль опроверг фейк о переходе своего зама в Администрацию Президента

19.06.2017 (13:28)

Зампредседателя ОГА Александр Петик после отпуска вернется к работе, - Москаль

Заместитель председателя - руководитель аппарата Закарпатской облгосадминистрации Александр Петик со следующего понедельника (26.06) возвращается на работу после отпуска и приступает к выполнению должностных полномочий.

Обнародованная сегодня одним из мукачевских интернет-изданий «новость» о том, что О.Петик оставляет Закарпатье и переходит на работу в Администрацию Президента Украины, «потому что у него не получилось сотрудничества с окружающими Геннадия Москаля», является грубой фальшивкой, а ссылка на «источники в аппарате облгосадминистрации» - выдумкой.

- И с кадровой политикой, и с координацией между структурными подразделениями и должностными лицами в Закарпатской ОГА все в порядке, - заявляет Геннадий Москаль. - Не все в порядке с кадрами у владельца этого мукачевского сайта Виктора Балоги, от которого разбежались почти все бывшие соратники, в том числе близкие родственники. Поэтому вместо того, чтобы распространять фальшивки и самому верить в них, советую Балоге лучше следить за своим окружением. Чтобы не остаться в «гордом одиночестве» и окружении бывших соратников, которых он сам превратил в ярых врагов.

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Интервью Геннадия Москаля в программе "Общественный контроль" (ВИДЕО)



