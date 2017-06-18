Полиция Закарпатья просит помощи в поиске пропавшего парня (ФОТО)

19.06.2017 (14:29)

Разыскивается 17-летний Москаленко Максим Александрович

Разыскивается 17-летний Москаленко Максим Александрович, который покинул областной приют для детей в пгт.Батево Береговского района.

Об исчезновении парня в полицию заявила воспитатель детского приюта в пгт.Батево. Женщина сообщила, что во время прогулки воспитанник учреждения самовольно покинул приют и по настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего:

Рост - 175-180 см, волосы короткие, светлые, лицо овальное, губы тонкие. Был одет в футболку и джинсы темного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщать на линию «102».

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.