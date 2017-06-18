Полиция Закарпатья просит помощи в поиске пропавшего парня (ФОТО)

|Разыскивается 17-летний Москаленко Максим Александрович
Разыскивается 17-летний Москаленко Максим Александрович, который покинул областной приют для детей в пгт.Батево Береговского района.
Об исчезновении парня в полицию заявила воспитатель детского приюта в пгт.Батево. Женщина сообщила, что во время прогулки воспитанник учреждения самовольно покинул приют и по настоящее время его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего:
Рост - 175-180 см, волосы короткие, светлые, лицо овальное, губы тонкие. Был одет в футболку и джинсы темного цвета.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщать на линию «102».
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
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