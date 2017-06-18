Полиция официально о разбойном нападении на валютчика в Ужгороде (ФОТО)

|Полиция выясняет обстоятельства разбойного нападения на ужгородца
По факту противоправных действий в отношении жителя Ужгорода полиция начала уголовное производство и устанавливает обстоятельства этого инцидента.
Сегодня, 19 июня, утром на линию "102" поступило сообщение от ужгородца о разбойном нападении. Заявитель рассказал полиции, что двое неизвестных мужчин напали на него во дворе дома на ул. Можайского в областном центре Закарпатья. Мужчина получил ножевое ранение ушной раковины. По словам потерпевшего, неизвестные отобрали у него крупную сумму денег (один миллион гривен).
Полиция установила, что вероятные подозреваемые в совершении правонарушения передвигались на автомоблия "Opel Frontera" серого цвета. В области объявлен план "Перехват".
Полиция уже открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, то есть разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах, или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Полиция обращается ко всем с просьбой, кто владеет информацией, которая может стать полезной в поиске нападающих - обращаться по телефону «102».
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
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Нападение в Ужгороде: У валютчика отобрали миллион гривен
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Потерпевший официально работает "валютчиком" и задекларировал доход в 1 лям?