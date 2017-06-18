Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 20 июня 2017 г.

20.06.2017 (07:49)

В Ужгороде небо будет ясным, без осадков

В Закарпатской области ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​в горах местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14° тепла, днем ​​25-30°, в горах местами 16-21° тепла.

В Ужгороде малооблачно, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14°, днем ​​28-30° тепла.

Восход 05:26

Закат 21:38

Температура за последние 130 лет 20 июня:

макс: 31.9° (1986)

мин: 7.0° (1949)

Народный прогноз погоды: 20 июня отмечается день памяти священномученика Феодота (Федота) Анкирского. В народе святого Федота называли Урожайником. «Святой Федот тепло дает - рожь в золото ведет». Для наших предков погода этого дня имела большое значение: если она теплая, ясная, то урожай ржи будет хороший, налив полный, зерно крупное; если будет дождь - зерно будет плохое, тощее. В прежние времена прислушивались к лесу: перед грозой он притихает. Следили и за самим громом: если долго гремит - будет град.