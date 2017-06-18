Яблунецкий перевал на Закарпатье снятый с высоты (ВИДЕО)

20.06.2017 (08:14)

Яблуницкий перевал - одна из самых высоких точек карпатских сообщений

Рейтинг: 1

Яблунецкий перевал - один из самых высоких в Украинских Карпатах. Невероятные кадры на своем канале в Youtube опубликовал Dima Copter.Детали:Яблуницкий перевал расположен на территории Гуцульщины, на границе Закарпатской и Ивано-Франковской области.Высота перевала, который лежит на водоразделе рек Прута и Черной Тисы, 931 м над уровнем моря.На склонах перевала растут еловые леса, местами с примесью пихты и кедровой сосны и послелесных лугами.Через Яблуницкий перевал в 13 в. проходила в юго-западную Европу монголо-татарская орда (отсюда второе название - Татарский перевал).