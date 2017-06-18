Замначальника Закарпатской таможни задержан при получении взятки (ФОТО)

|В Закарпатье на КПП "Вилок" задержан на взятке замначальника таможни
Заместителя начальника МП «Вилок» Закарпатской таможни задержан при получении 5 тыс грн за разрешение перевозить табачные изделия в автомобильных шинах, изъята «черная касса» в более чем в 20 тыс грн.
"Работниками следственного отдела прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в области (ВБКОЗ) разоблачены и задержаны при получении 5 тыс грн неправомерной выгоды заместителя начальника таможенного поста «Вилок» Закарпатской таможни государственной фискальной службы (ч.4 ст. 368 УК Украины)", - сообщает прокуратура Закарпатской области.
Как предварительно установлено указанные средства таможенник получил за предоставление разрешения беспрепятственного перемещения через границу табачных изделий, скрытых в автомобильных шинах.
При обыске на МП «Вилок» также изъята «черную кассу» таможенников в более чем 20 тысяч гривен.
Сейчас заместитель начальника таможенного поста задержан в порядке ст 208 УПК, решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом.
Вместе с тем, проверяется причастность других должностных лиц МП «Вилок», как таможенников, так и пограничников, к совершению указанного правонарушения.
Справка: санкция указанной статьи предусматривает ответственность до 10 лет лишения свободы.
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В Ужгороде на взятке задержан доцент УжНУ (ФОТО)
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