Замначальника Закарпатской таможни задержан при получении взятки (ФОТО)

20.06.2017 (10:22)

В Закарпатье на КПП "Вилок" задержан на взятке замначальника таможни

Заместителя начальника МП «Вилок» Закарпатской таможни задержан при получении 5 тыс грн за разрешение перевозить табачные изделия в автомобильных шинах, изъята «черная касса» в более чем в 20 тыс грн.

"Работниками следственного отдела прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в области (ВБКОЗ) разоблачены и задержаны при получении 5 тыс грн неправомерной выгоды заместителя начальника таможенного поста «Вилок» Закарпатской таможни государственной фискальной службы (ч.4 ст. 368 УК Украины)", - сообщает прокуратура Закарпатской области.

Как предварительно установлено указанные средства таможенник получил за предоставление разрешения беспрепятственного перемещения через границу табачных изделий, скрытых в автомобильных шинах.

При обыске на МП «Вилок» также изъята «черную кассу» таможенников в более чем 20 тысяч гривен.

Сейчас заместитель начальника таможенного поста задержан в порядке ст 208 УПК, решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Вместе с тем, проверяется причастность других должностных лиц МП «Вилок», как таможенников, так и пограничников, к совершению указанного правонарушения.

Справка: санкция указанной статьи предусматривает ответственность до 10 лет лишения свободы.

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